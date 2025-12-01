Preço de Memesis World hoje

O preço ao vivo de Memesis World (MEMS) hoje é $ 0.01133386, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMS para USD é de $ 0.01133386 por MEMS.

Memesis World ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,893,605, com um fornecimento em circulação de 530.00M MEMS. Nas últimas 24 horas, MEMS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01219792, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00798364.

No desempenho de curto prazo, MEMS movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Memesis World (MEMS)

Capitalização de mercado $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Fornecimento Circulante 530.00M 530.00M 530.00M Fornecimento total 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

A capitalização de mercado atual de Memesis World é $ 5.89M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMS é 530.00M, com um fornecimento total de 999999777.848888. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.33M.