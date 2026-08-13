Preço de Memes Street hoje

O preço ao vivo de Memes Street (MEMES) hoje é $ 0, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMES para USD é de $ 0 por MEMES.

Memes Street ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,056, com um fornecimento em circulação de 690.00B MEMES. Nas últimas 24 horas, MEMES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEMES movimentou-se -0.11% na última hora e -6.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Memes Street (MEMES)

Capitalização de mercado $ 44.06K$ 44.06K $ 44.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.06K$ 44.06K $ 44.06K Fornecimento Circulante 690.00B 690.00B 690.00B Fornecimento total 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Memes Street é $ 44.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMES é 690.00B, com um fornecimento total de 690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.06K.