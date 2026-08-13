Preço de Memes Make It Possible hoje

O preço ao vivo de Memes Make It Possible (MMIP) hoje é $ 0, com uma variação de 1.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MMIP para USD é de $ 0 por MMIP.

Memes Make It Possible ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,348, com um fornecimento em circulação de 1000.00M MMIP. Nas últimas 24 horas, MMIP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00104975, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MMIP movimentou-se -- na última hora e +2.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Memes Make It Possible (MMIP)

Capitalização de mercado $ 46.35K$ 46.35K $ 46.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.35K$ 46.35K $ 46.35K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

A capitalização de mercado atual de Memes Make It Possible é $ 46.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MMIP é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999999.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.35K.