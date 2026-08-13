Preço de Memes AI hoje

O preço ao vivo de Memes AI (MEMESAI) hoje é $ 0, com uma variação de 4.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMESAI para USD é de $ 0 por MEMESAI.

Memes AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 90,744, com um fornecimento em circulação de 999.86M MEMESAI. Nas últimas 24 horas, MEMESAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEMESAI movimentou-se -0.23% na última hora e -15.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Memes AI (MEMESAI)

Capitalização de mercado $ 90.74K$ 90.74K $ 90.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.74K$ 90.74K $ 90.74K Fornecimento Circulante 999.86M 999.86M 999.86M Fornecimento total 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516

A capitalização de mercado atual de Memes AI é $ 90.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMESAI é 999.86M, com um fornecimento total de 999858660.2264516. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.74K.