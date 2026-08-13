Qual é o preço atual de MEMES?

MEMES está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -29.43% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como MEMES se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -29.43% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se MEMES está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como MEMES está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Telegram Apps,TON Ecosystem?

No segmento Meme,Telegram Apps,TON Ecosystem, MEMES demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de MEMES hoje?

A capitalização de mercado de R$61469.5554237942912000 coloca MEMES no ranking #9849, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente MEMES está sendo negociado?

MEMES gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de MEMES?

Com 30000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.