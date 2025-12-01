Preço de Memerot hoje

O preço ao vivo de Memerot (MEMEROT) hoje é --, com uma variação de 3.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMEROT para USD é de -- por MEMEROT.

Memerot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 135,600, com um fornecimento em circulação de 727.60M MEMEROT. Nas últimas 24 horas, MEMEROT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00109721, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEMEROT movimentou-se -- na última hora e +5.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Memerot (MEMEROT)

Capitalização de mercado $ 135.60K$ 135.60K $ 135.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 186.36K$ 186.36K $ 186.36K Fornecimento Circulante 727.60M 727.60M 727.60M Fornecimento total 999,985,671.749037 999,985,671.749037 999,985,671.749037

