Tokenomics de Memeora (MEMEORA)
Informação sobre Memeora (MEMEORA)
Memeora is a utility token for average memecoin traders on solana. Our machine learning tool is working with big data to find entry points on good memecoins on pump.fun, bonk and other launchpads. It combines over 30 different metrics to avoid rugs, dumps, bad wallets and much more. In the Memeora academy we provide best practice live trading for all members / token holders. With Memeora you can minimize your trading risk and finally make profit with memecoins.
Tokenomics de Memeora (MEMEORA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Memeora (MEMEORA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens MEMEORA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MEMEORA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do MEMEORA, explore o preço em tempo real do token MEMEORA!
