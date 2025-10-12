Informações de preço de MEMELESS COIN (MEMELESS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00343906$ 0.00343906 $ 0.00343906 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +2.03% Alteração de Preço (1D) +0.86% Variação de Preço (7d) -24.49% Variação de Preço (7d) -24.49%

O preço em tempo real de MEMELESS COIN (MEMELESS) é --. Nas últimas 24 horas, MEMELESS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMELESS é $ 0.00343906, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMELESS variou +2.03% na última hora, +0.86% nas últimas 24 horas e -24.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MEMELESS COIN (MEMELESS)

Capitalização de mercado $ 24.06K$ 24.06K $ 24.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.06K$ 24.06K $ 24.06K Fornecimento Circulante 997.86M 997.86M 997.86M Fornecimento total 997,857,137.285457 997,857,137.285457 997,857,137.285457

A capitalização de mercado atual de MEMELESS COIN é $ 24.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMELESS é 997.86M, com um fornecimento total de 997857137.285457. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.06K.