O preço ao vivo de MemeHive AI hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MHIVE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MHIVE facilmente na MEXC agora.

Logo de MemeHive AI

Preço de MemeHive AI (MHIVE)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 MHIVE para USD

--
----
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de MemeHive AI (MHIVE)
Última atualização da página: 2025-10-12 14:47:24 (UTC+8)

Informações de preço de MemeHive AI (MHIVE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de MemeHive AI (MHIVE) é --. Nas últimas 24 horas, MHIVE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MHIVE é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MHIVE variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MemeHive AI (MHIVE)

$ 4.69K
$ 4.69K$ 4.69K

--
----

$ 4.77K
$ 4.77K$ 4.77K

983.96M
983.96M 983.96M

999,977,012.604751
999,977,012.604751 999,977,012.604751

A capitalização de mercado atual de MemeHive AI é $ 4.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MHIVE é 983.96M, com um fornecimento total de 999977012.604751. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.77K.

Histórico de preços de MemeHive AI (MHIVE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de MemeHive AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de MemeHive AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de MemeHive AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de MemeHive AI em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0+9.23%
60 dias$ 0+18.04%
90 dias$ 0--

O que é MemeHive AI (MHIVE)

MemeHive is an AI-powered trading platform that transforms blockchain and social sentiment data into actionable insights and automated strategies. Users can access real-time market forecasts, adaptive trading tools, and exclusive AI features with the $MHIVE token—empowering every trader to stay ahead and make smarter decisions in crypto markets. MemeHive combines human expertise and machine learning, delivering a unique edge for all users.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de MemeHive AI (MHIVE)

Site oficial

Previsão de preço do MemeHive AI (em USD)

Quanto valerá MemeHive AI (MHIVE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MemeHive AI (MHIVE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MemeHive AI.

Confira a previsão de preço de MemeHive AI agora!

MHIVE para moedas locais

Tokenomics de MemeHive AI (MHIVE)

Compreender a tokenomics de MemeHive AI (MHIVE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MHIVE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MemeHive AI (MHIVE)

Quanto vale hoje o MemeHive AI (MHIVE)?
O preço ao vivo de MHIVE em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MHIVE para USD?
O preço atual de MHIVE para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de MemeHive AI?
A capitalização de mercado de MHIVE é $ 4.69K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MHIVE?
O fornecimento circulante de MHIVE é de 983.96M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MHIVE?
MHIVE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MHIVE?
MHIVE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de MHIVE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MHIVE é -- USD.
MHIVE vai subir ainda este ano?
MHIVE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MHIVE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 14:47:24 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.