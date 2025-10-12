O preço ao vivo de MemeGames AI hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MGAMES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MGAMES facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de MemeGames AI hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MGAMES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MGAMES facilmente na MEXC agora.

$0.00052794
$0.00052794$0.00052794
-10.90%1D
Informações de preço de MemeGames AI (MGAMES) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0
$ 0$ 0

+1.34%

-10.99%

-20.25%

-20.25%

O preço em tempo real de MemeGames AI (MGAMES) é --. Nas últimas 24 horas, MGAMES foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MGAMES é $ 0.00726063, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MGAMES variou +1.34% na última hora, -10.99% nas últimas 24 horas e -20.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MemeGames AI (MGAMES)

$ 527.94K
$ 527.94K$ 527.94K

--
----

$ 527.94K
$ 527.94K$ 527.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MemeGames AI é $ 527.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MGAMES é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 527.94K.

Histórico de preços de MemeGames AI (MGAMES) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de MemeGames AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de MemeGames AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de MemeGames AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de MemeGames AI em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-10.99%
30 dias$ 0-37.52%
60 dias$ 0-81.06%
90 dias$ 0--

O que é MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de MemeGames AI (MGAMES)

Previsão de preço do MemeGames AI (em USD)

Quanto valerá MemeGames AI (MGAMES) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MemeGames AI (MGAMES) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MemeGames AI.

Confira a previsão de preço de MemeGames AI agora!

MGAMES para moedas locais

Tokenomics de MemeGames AI (MGAMES)

Compreender a tokenomics de MemeGames AI (MGAMES) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MGAMES agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MemeGames AI (MGAMES)

Quanto vale hoje o MemeGames AI (MGAMES)?
O preço ao vivo de MGAMES em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MGAMES para USD?
O preço atual de MGAMES para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de MemeGames AI?
A capitalização de mercado de MGAMES é $ 527.94K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MGAMES?
O fornecimento circulante de MGAMES é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MGAMES?
MGAMES atingiu um preço máximo histórico de 0.00726063 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MGAMES?
MGAMES atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de MGAMES?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MGAMES é -- USD.
MGAMES vai subir ainda este ano?
MGAMES pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MGAMES para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:22:34 (UTC+8)

