Preço de Meme Sweep hoje

O preço ao vivo de Meme Sweep (SWEEP) hoje é $ 0, com uma variação de 14.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWEEP para USD é de $ 0 por SWEEP.

Meme Sweep ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,315, com um fornecimento em circulação de 1.00B SWEEP. Nas últimas 24 horas, SWEEP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SWEEP movimentou-se -0.44% na última hora e -36.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Meme Sweep (SWEEP)

Capitalização de mercado $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Meme Sweep é $ 29.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SWEEP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.32K.