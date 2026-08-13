Preço de Meme Millionaires hoje

O preço ao vivo de Meme Millionaires (MFM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MFM para USD é de $ 0 por MFM.

Meme Millionaires ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,491, com um fornecimento em circulação de 791.06M MFM. Nas últimas 24 horas, MFM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MFM movimentou-se -- na última hora e -1.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.65.

Informações de mercado de Meme Millionaires (MFM)

Capitalização de mercado $ 83.49K$ 83.49K $ 83.49K Volume (24h) $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 92.72K$ 92.72K $ 92.72K Fornecimento Circulante 791.06M 791.06M 791.06M Fornecimento total 878,539,110.0 878,539,110.0 878,539,110.0

A capitalização de mercado atual de Meme Millionaires é $ 83.49K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.65. A oferta em circulação de MFM é 791.06M, com um fornecimento total de 878539110.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 92.72K.