Preço de MEME HORSE hoje

O preço ao vivo de MEME HORSE (MHORSE) hoje é $ 0.060485, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MHORSE para USD é de $ 0.060485 por MHORSE.

MEME HORSE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 60,485,558, com um fornecimento em circulação de 1000.00M MHORSE. Nas últimas 24 horas, MHORSE foi negociado entre $ 0.060475 (mínimo) e $ 0.060552 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.120745, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01028842.

No desempenho de curto prazo, MHORSE movimentou-se -0.10% na última hora e -0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 516.58K.

Informações de mercado de MEME HORSE (MHORSE)

Capitalização de mercado $ 60.49M$ 60.49M $ 60.49M Volume (24h) $ 516.58K$ 516.58K $ 516.58K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 60.49M$ 60.49M $ 60.49M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

A capitalização de mercado atual de MEME HORSE é $ 60.49M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 516.58K. A oferta em circulação de MHORSE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999999.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 60.49M.