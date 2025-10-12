Informações de preço de Meme Alliance (MMA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00266601 $ 0.00266601 $ 0.00266601 Mínimo 24h $ 0.00286365 $ 0.00286365 $ 0.00286365 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00266601$ 0.00266601 $ 0.00266601 Máximo 24h $ 0.00286365$ 0.00286365 $ 0.00286365 Máximo histórico $ 0.073829$ 0.073829 $ 0.073829 Menor preço $ 0.0011163$ 0.0011163 $ 0.0011163 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) -0.69% Variação de Preço (7d) -21.93% Variação de Preço (7d) -21.93%

O preço em tempo real de Meme Alliance (MMA) é $0.00274387. Nas últimas 24 horas, MMA foi negociado entre a mínima de $ 0.00266601 e a máxima de $ 0.00286365, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MMA é $ 0.073829, enquanto o mais baixo é $ 0.0011163.

Em termos de desempenho de curto prazo, MMA variou +0.00% na última hora, -0.69% nas últimas 24 horas e -21.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Meme Alliance (MMA)

Capitalização de mercado $ 234.44K$ 234.44K $ 234.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 274.39K$ 274.39K $ 274.39K Fornecimento Circulante 85.44M 85.44M 85.44M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Meme Alliance é $ 234.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MMA é 85.44M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 274.39K.