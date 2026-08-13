Preço de Meme AI Coin hoje

O preço ao vivo de Meme AI Coin (MEMEAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMEAI para USD é de $ 0 por MEMEAI.

Meme AI Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,162, com um fornecimento em circulação de 728.04M MEMEAI. Nas últimas 24 horas, MEMEAI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03751266, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEMEAI movimentou-se -- na última hora e +0.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Meme AI Coin (MEMEAI)

Capitalização de mercado $ 42.16K$ 42.16K $ 42.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.65K$ 47.65K $ 47.65K Fornecimento Circulante 728.04M 728.04M 728.04M Fornecimento total 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714 884,817,551.0640714

A capitalização de mercado atual de Meme AI Coin é $ 42.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMEAI é 728.04M, com um fornecimento total de 884817551.0640714. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.65K.