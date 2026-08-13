Preço de Medtronic xStock hoje

O preço ao vivo de Medtronic xStock (MDTX) hoje é $ 89.64, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MDTX para USD é de $ 89.64 por MDTX.

Medtronic xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 175,964, com um fornecimento em circulação de 1.96K MDTX. Nas últimas 24 horas, MDTX foi negociado entre $ 89.61 (mínimo) e $ 89.66 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,388.97, enquanto a mínima histórica foi de $ 73.95.

No desempenho de curto prazo, MDTX movimentou-se -- na última hora e +6.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.23.

Informações de mercado de Medtronic xStock (MDTX)

Capitalização de mercado $ 175.96K$ 175.96K $ 175.96K Volume (24h) $ 5.23$ 5.23 $ 5.23 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 92.59M$ 92.59M $ 92.59M Fornecimento Circulante 1.96K 1.96K 1.96K Fornecimento total 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602 1,032,926.707528602

A capitalização de mercado atual de Medtronic xStock é $ 175.96K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.23. A oferta em circulação de MDTX é 1.96K, com um fornecimento total de 1032926.707528602. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 92.59M.