Preço de Medtronic xStock (MDTX)
O preço ao vivo de Medtronic xStock (MDTX) hoje é $ 89.64, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MDTX para USD é de $ 89.64 por MDTX.
Medtronic xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 175,964, com um fornecimento em circulação de 1.96K MDTX. Nas últimas 24 horas, MDTX foi negociado entre $ 89.61 (mínimo) e $ 89.66 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,388.97, enquanto a mínima histórica foi de $ 73.95.
No desempenho de curto prazo, MDTX movimentou-se -- na última hora e +6.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.23.
A capitalização de mercado atual de Medtronic xStock é $ 175.96K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.23. A oferta em circulação de MDTX é 1.96K, com um fornecimento total de 1032926.707528602. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 92.59M.
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Medtronic xStock em USD foi de $ -0.005743345847236014.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Medtronic xStock em USD foi de $ +7.5930279120.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Medtronic xStock em USD foi de $ +7.6780424880.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Medtronic xStock em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.005743345847236014
|-0.00%
|30 dias
|$ +7.5930279120
|+8.47%
|60 dias
|$ +7.6780424880
|+8.57%
|90 dias
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Em 2040, o preço de Medtronic xStock pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o trading atual de Medtronic xStock?
Preço atual: R$449.3011900237056000, com uma variação de preço de -0.00% nas últimas 24 horas.
MDTX está atraindo atenção institucional?
A participação institucional pode ser inferida pelo aumento do volume de negociação (R$--), liquidez estável e desempenho sustentado do preço no longo prazo em comparação com seus pares da Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem.
Quão líquido é o mercado de Medtronic xStock?
Uma pontuação de liquidez de --/100 sugere uma profundidade de mercado sólida, permitindo que ordens maiores sejam executadas de forma eficiente em diversas exchanges.
O que a oferta circulante indica sobre MDTX?
Com 1963.004869499637 tokens, a dinâmica da oferta influencia a avaliação de longo prazo, especialmente durante ciclos de acumulação ou distribuição institucional.
Como Medtronic xStock se compara aos seus picos históricos?
Seu ATH de R$6961.9129173050688000 e seu ATL de R$370.6584449158080000 fornecem pontos de referência para avaliações de risco institucional.
Quão ativamente Medtronic xStock está sendo negociado hoje?
Ele registrou R$-- em volume diário, uma métrica crucial para instituições avaliarem estratégias de entrada.
Como -- afeta o interesse institucional?
A estabilidade, escalabilidade e ecossistema de desenvolvedores de -- podem influenciar significativamente a maneira como grandes investidores avaliam a viabilidade de longo prazo de Medtronic xStock.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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