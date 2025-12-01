Preço de Medical Intelligence hoje

O preço ao vivo de Medical Intelligence (MEDI) hoje é $ 0.0077139, com uma variação de 4.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEDI para USD é de $ 0.0077139 por MEDI.

Medical Intelligence ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 775,191, com um fornecimento em circulação de 100.00M MEDI. Nas últimas 24 horas, MEDI foi negociado entre $ 0.00734643 (mínimo) e $ 0.00778748 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.267655, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0072875.

No desempenho de curto prazo, MEDI movimentou-se +0.36% na última hora e -35.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Medical Intelligence (MEDI)

Capitalização de mercado $ 775.19K$ 775.19K $ 775.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 775.19K$ 775.19K $ 775.19K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

