Preço de MechaOs hoje

O preço ao vivo de MechaOs (MECHA) hoje é $ 0.00025047, com uma variação de 11.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MECHA para USD é de $ 0.00025047 por MECHA.

MechaOs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,047, com um fornecimento em circulação de 100.00M MECHA. Nas últimas 24 horas, MECHA foi negociado entre $ 0.00024798 (mínimo) e $ 0.00028281 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01286063, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00024798.

No desempenho de curto prazo, MECHA movimentou-se -0.44% na última hora e -20.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MechaOs (MECHA)

Capitalização de mercado $ 25.05K$ 25.05K $ 25.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.05K$ 25.05K $ 25.05K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

