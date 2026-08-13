Preço de Mayhem Mode hoje

O preço ao vivo de Mayhem Mode (MAYHEM) hoje é $ 0, com uma variação de 3.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAYHEM para USD é de $ 0 por MAYHEM.

Mayhem Mode ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,451, com um fornecimento em circulação de 1.01B MAYHEM. Nas últimas 24 horas, MAYHEM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00143648, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MAYHEM movimentou-se -0.44% na última hora e +0.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mayhem Mode (MAYHEM)

Capitalização de mercado $ 49.45K$ 49.45K $ 49.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.45K$ 49.45K $ 49.45K Fornecimento Circulante 1.01B 1.01B 1.01B Fornecimento total 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436 1,013,843,630.361436

A capitalização de mercado atual de Mayhem Mode é $ 49.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAYHEM é 1.01B, com um fornecimento total de 1013843630.361436. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.45K.