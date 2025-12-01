Preço de Maxi Doge hoje

O preço ao vivo de Maxi Doge (MAXI) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAXI para USD é de -- por MAXI.

Maxi Doge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 168,274, com um fornecimento em circulação de 420.69B MAXI. Nas últimas 24 horas, MAXI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00004437, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MAXI movimentou-se -- na última hora e +10.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Maxi Doge (MAXI)

Capitalização de mercado $ 168.27K$ 168.27K $ 168.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 168.27K$ 168.27K $ 168.27K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

