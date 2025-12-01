Preço de maxBTC hoje

O preço ao vivo de maxBTC (MAXBTC) hoje é $ 91,806, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAXBTC para USD é de $ 91,806 por MAXBTC.

maxBTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 183,612, com um fornecimento em circulação de 2.00 MAXBTC. Nas últimas 24 horas, MAXBTC foi negociado entre $ 90,862 (mínimo) e $ 94,141 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 172,696, enquanto a mínima histórica foi de $ 42,866.

No desempenho de curto prazo, MAXBTC movimentou-se -1.17% na última hora e +4.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de maxBTC (MAXBTC)

Capitalização de mercado $ 183.61K$ 183.61K $ 183.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 183.61K$ 183.61K $ 183.61K Fornecimento Circulante 2.00 2.00 2.00 Fornecimento total 2.0 2.0 2.0

A capitalização de mercado atual de maxBTC é $ 183.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAXBTC é 2.00, com um fornecimento total de 2.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 183.61K.