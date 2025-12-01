Preço de Matr1x hoje

O preço ao vivo de Matr1x (MAX) hoje é $ 0.0026739, com uma variação de 3.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAX para USD é de $ 0.0026739 por MAX.

Matr1x ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 423,270, com um fornecimento em circulação de 158.30M MAX. Nas últimas 24 horas, MAX foi negociado entre $ 0.00265627 (mínimo) e $ 0.00343492 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.474276, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00265627.

No desempenho de curto prazo, MAX movimentou-se +0.01% na última hora e -5.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Matr1x (MAX)

Capitalização de mercado $ 423.27K$ 423.27K $ 423.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Fornecimento Circulante 158.30M 158.30M 158.30M Fornecimento total 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Matr1x é $ 423.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAX é 158.30M, com um fornecimento total de 800000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.14M.