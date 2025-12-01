Preço de Mastercard xStock hoje

O preço ao vivo de Mastercard xStock (MAX) hoje é $ 549.0, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAX para USD é de $ 549.0 por MAX.

Mastercard xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 137,865, com um fornecimento em circulação de 251.12 MAX. Nas últimas 24 horas, MAX foi negociado entre $ 548.68 (mínimo) e $ 551.02 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 616.08, enquanto a mínima histórica foi de $ 524.72.

No desempenho de curto prazo, MAX movimentou-se -- na última hora e +3.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mastercard xStock (MAX)

Capitalização de mercado $ 137.87K$ 137.87K $ 137.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.06M$ 17.06M $ 17.06M Fornecimento Circulante 251.12 251.12 251.12 Fornecimento total 31,082.63267466999 31,082.63267466999 31,082.63267466999

A capitalização de mercado atual de Mastercard xStock é $ 137.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAX é 251.12, com um fornecimento total de 31082.63267466999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.06M.