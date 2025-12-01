Preço de Massa Bridged BTC hoje

O preço ao vivo de Massa Bridged BTC (WBTC.E) hoje é $ 89,973, com uma variação de 0.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WBTC.E para USD é de $ 89,973 por WBTC.E.

Massa Bridged BTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,994.46, com um fornecimento em circulação de 0.20 WBTC.E. Nas últimas 24 horas, WBTC.E foi negociado entre $ 88,987 (mínimo) e $ 90,561 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 212,430, enquanto a mínima histórica foi de $ 84,230.

No desempenho de curto prazo, WBTC.E movimentou-se -0.27% na última hora e +4.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Capitalização de mercado $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Fornecimento Circulante 0.20 0.20 0.20 Fornecimento total 0.2 0.2 0.2

