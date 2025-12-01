Preço de Mascot of the Trenches hoje

O preço ao vivo de Mascot of the Trenches (RUG) hoje é --, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RUG para USD é de -- por RUG.

Mascot of the Trenches ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 157,773, com um fornecimento em circulação de 999.11M RUG. Nas últimas 24 horas, RUG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RUG movimentou-se -0.19% na última hora e -22.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mascot of the Trenches (RUG)

Capitalização de mercado $ 157.77K$ 157.77K $ 157.77K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 157.77K$ 157.77K $ 157.77K Fornecimento Circulante 999.11M 999.11M 999.11M Fornecimento total 999,111,369.641416 999,111,369.641416 999,111,369.641416

A capitalização de mercado atual de Mascot of the Trenches é $ 157.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RUG é 999.11M, com um fornecimento total de 999111369.641416. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 157.77K.