Preço de Marvin The Robot hoje

O preço ao vivo de Marvin The Robot (MARVIN) hoje é $ 0.00383363, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARVIN para USD é de $ 0.00383363 por MARVIN.

Marvin The Robot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,467, com um fornecimento em circulação de 7.95M MARVIN. Nas últimas 24 horas, MARVIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00637845, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0036474.

No desempenho de curto prazo, MARVIN movimentou-se -- na última hora e +0.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Marvin The Robot (MARVIN)

Capitalização de mercado $ 30.47K$ 30.47K $ 30.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.31K$ 36.31K $ 36.31K Fornecimento Circulante 7.95M 7.95M 7.95M Fornecimento total 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

A capitalização de mercado atual de Marvin The Robot é $ 30.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MARVIN é 7.95M, com um fornecimento total de 9472220.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.31K.