Preço de Marvell xStock hoje

O preço ao vivo de Marvell xStock (MRVLX) hoje é $ 219,85, com uma variação de 0,22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MRVLX para USD é de $ 219,85 por MRVLX.

Marvell xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5 060 959, com um fornecimento em circulação de 23,02K MRVLX. Nas últimas 24 horas, MRVLX foi negociado entre $ 216,56 (mínimo) e $ 224,46 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 346,24, enquanto a mínima histórica foi de $ 70,79.

No desempenho de curto prazo, MRVLX movimentou-se -0,39% na última hora e +4,87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 12,84K.

Informações de mercado de Marvell xStock (MRVLX)

Capitalização de mercado $ 5,06M$ 5,06M $ 5,06M Volume (24h) $ 12,84K$ 12,84K $ 12,84K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 216,91M$ 216,91M $ 216,91M Fornecimento Circulante 23,02K 23,02K 23,02K Fornecimento total 986 614,9760013529 986 614,9760013529 986 614,9760013529

A capitalização de mercado atual de Marvell xStock é $ 5,06M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 12,84K. A oferta em circulação de MRVLX é 23,02K, com um fornecimento total de 986614.9760013529. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 216,91M.