Preço de Marscoin hoje

O preço ao vivo de Marscoin (MARS) hoje é --, com uma variação de 0.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARS para USD é de -- por MARS.

Marscoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124,331, com um fornecimento em circulação de 1.00B MARS. Nas últimas 24 horas, MARS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00668789, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MARS movimentou-se -0.64% na última hora e +14.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Marscoin (MARS)

Capitalização de mercado $ 124.33K$ 124.33K $ 124.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 124.33K$ 124.33K $ 124.33K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Marscoin é $ 124.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MARS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 124.33K.