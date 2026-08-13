Preço de Markhor The Goat hoje

O preço ao vivo de Markhor The Goat (MARKHOR) hoje é $ 0, com uma variação de 3.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARKHOR para USD é de $ 0 por MARKHOR.

Markhor The Goat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,681, com um fornecimento em circulação de 100.00T MARKHOR. Nas últimas 24 horas, MARKHOR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MARKHOR movimentou-se +0.29% na última hora e +4.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Markhor The Goat (MARKHOR)

Capitalização de mercado $ 49.68K$ 49.68K $ 49.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.68K$ 49.68K $ 49.68K Fornecimento Circulante 100.00T 100.00T 100.00T Fornecimento total 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Markhor The Goat é $ 49.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MARKHOR é 100.00T, com um fornecimento total de 100000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.68K.