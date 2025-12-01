Preço de Market Stalker hoje

O preço ao vivo de Market Stalker (STLKR) hoje é $ 0.0013905, com uma variação de 1.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STLKR para USD é de $ 0.0013905 por STLKR.

Market Stalker ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 138,930, com um fornecimento em circulação de 100.00M STLKR. Nas últimas 24 horas, STLKR foi negociado entre $ 0.00136751 (mínimo) e $ 0.00140437 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00491883, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STLKR movimentou-se -0.39% na última hora e +16.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Market Stalker (STLKR)

Capitalização de mercado $ 138.93K$ 138.93K $ 138.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.93K$ 138.93K $ 138.93K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Market Stalker é $ 138.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STLKR é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.93K.