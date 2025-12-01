Preço de Market Maverick hoje

O preço ao vivo de Market Maverick (LUIGI) hoje é $ 0.00097877, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUIGI para USD é de $ 0.00097877 por LUIGI.

Market Maverick ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,554, com um fornecimento em circulação de 21.00M LUIGI. Nas últimas 24 horas, LUIGI foi negociado entre $ 0.00097781 (mínimo) e $ 0.00097966 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.163593, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00096341.

No desempenho de curto prazo, LUIGI movimentou-se -- na última hora e +0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Market Maverick (LUIGI)

Capitalização de mercado $ 20.55K$ 20.55K $ 20.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.55K$ 20.55K $ 20.55K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

