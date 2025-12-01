Preço de Market Maker DAO hoje

O preço ao vivo de Market Maker DAO (MMDAO) hoje é $ 0.0035235, com uma variação de 9.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MMDAO para USD é de $ 0.0035235 por MMDAO.

Market Maker DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 352,339, com um fornecimento em circulação de 100.00M MMDAO. Nas últimas 24 horas, MMDAO foi negociado entre $ 0.00309511 (mínimo) e $ 0.00391276 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04386478, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00229998.

No desempenho de curto prazo, MMDAO movimentou-se -0.13% na última hora e +32.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Market Maker DAO (MMDAO)

Capitalização de mercado $ 352.34K$ 352.34K $ 352.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 352.34K$ 352.34K $ 352.34K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

