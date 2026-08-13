Preço de Market Cat hoje

O preço ao vivo de Market Cat (MARKETCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 20.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARKETCAT para USD é de $ 0 por MARKETCAT.

Market Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,408, com um fornecimento em circulação de 1.00B MARKETCAT. Nas últimas 24 horas, MARKETCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MARKETCAT movimentou-se +21.17% na última hora e -13.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Market Cat (MARKETCAT)

Capitalização de mercado $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Market Cat é $ 29.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MARKETCAT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.41K.