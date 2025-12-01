Preço de Market Cap hoje

O preço ao vivo de Market Cap (MCAP) hoje é $ 0.00000759, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MCAP para USD é de $ 0.00000759 por MCAP.

Market Cap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,581.58, com um fornecimento em circulação de 999.40M MCAP. Nas últimas 24 horas, MCAP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00079358, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000652.

No desempenho de curto prazo, MCAP movimentou-se -- na última hora e +11.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Market Cap (MCAP)

Capitalização de mercado $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K Fornecimento Circulante 999.40M 999.40M 999.40M Fornecimento total 999,398,563.117711 999,398,563.117711 999,398,563.117711

