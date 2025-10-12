Informações de preço de Marine Moguls (MOGUL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 40.11 Máximo 24h $ 47.95 Máximo histórico $ 910.54 Menor preço $ 32.47 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) -14.15% Variação de Preço (7d) -19.60%

O preço em tempo real de Marine Moguls (MOGUL) é $41.16. Nas últimas 24 horas, MOGUL foi negociado entre a mínima de $ 40.11 e a máxima de $ 47.95, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MOGUL é $ 910.54, enquanto o mais baixo é $ 32.47.

Em termos de desempenho de curto prazo, MOGUL variou +0.00% na última hora, -14.15% nas últimas 24 horas e -19.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Marine Moguls (MOGUL)

Capitalização de mercado $ 111.39K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 410.08K Fornecimento Circulante 2.71K Fornecimento total 9,963.0

A capitalização de mercado atual de Marine Moguls é $ 111.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOGUL é 2.71K, com um fornecimento total de 9963.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 410.08K.