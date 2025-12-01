Preço de marcat maker hoje

O preço ao vivo de marcat maker (MARCAT) hoje é $ 0.00000426, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARCAT para USD é de $ 0.00000426 por MARCAT.

marcat maker ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,254.93, com um fornecimento em circulação de 998.80M MARCAT. Nas últimas 24 horas, MARCAT foi negociado entre $ 0.0000042 (mínimo) e $ 0.00000426 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00003174, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000411.

No desempenho de curto prazo, MARCAT movimentou-se -- na última hora e -4.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de marcat maker (MARCAT)

Capitalização de mercado $ 4.25K$ 4.25K $ 4.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.25K$ 4.25K $ 4.25K Fornecimento Circulante 998.80M 998.80M 998.80M Fornecimento total 998,799,528.819725 998,799,528.819725 998,799,528.819725

