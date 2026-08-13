Preço de MARA xStock hoje

O preço ao vivo de MARA xStock (MARAX) hoje é $ 9.8, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARAX para USD é de $ 9.8 por MARAX.

MARA xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 183,073, com um fornecimento em circulação de 18.68K MARAX. Nas últimas 24 horas, MARAX foi negociado entre $ 9.8 (mínimo) e $ 9.8 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 15.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 8.61.

No desempenho de curto prazo, MARAX movimentou-se -- na última hora e -18.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.24K.

Informações de mercado de MARA xStock (MARAX)

Capitalização de mercado $ 183.07K$ 183.07K $ 183.07K Volume (24h) $ 1.24K$ 1.24K $ 1.24K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 86.00M$ 86.00M $ 86.00M Fornecimento Circulante 18.68K 18.68K 18.68K Fornecimento total 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838

A capitalização de mercado atual de MARA xStock é $ 183.07K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.24K. A oferta em circulação de MARAX é 18.68K, com um fornecimento total de 8776459.886319838. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 86.00M.