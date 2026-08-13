Preço de MANTRA USD hoje

O preço ao vivo de MANTRA USD (MANTRAUSD) hoje é $ 1,005, com uma variação de 0,65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MANTRAUSD para USD é de $ 1,005 por MANTRAUSD.

MANTRA USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 351 689, com um fornecimento em circulação de 350,03K MANTRAUSD. Nas últimas 24 horas, MANTRAUSD foi negociado entre $ 0,988308 (mínimo) e $ 1,007 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,11, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,918503.

No desempenho de curto prazo, MANTRAUSD movimentou-se +0,93% na última hora e +1,02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 18,88K.

Informações de mercado de MANTRA USD (MANTRAUSD)

Capitalização de mercado $ 351,69K$ 351,69K $ 351,69K Volume (24h) $ 18,88K$ 18,88K $ 18,88K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 351,69K$ 351,69K $ 351,69K Fornecimento Circulante 350,03K 350,03K 350,03K Fornecimento total 350 031,443616 350 031,443616 350 031,443616

A capitalização de mercado atual de MANTRA USD é $ 351,69K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 18,88K. A oferta em circulação de MANTRAUSD é 350,03K, com um fornecimento total de 350031.443616. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 351,69K.