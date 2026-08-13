Preço de Manifesting hoje

O preço ao vivo de Manifesting (MANIFEST) hoje é $ 0.00839337, com uma variação de 1.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MANIFEST para USD é de $ 0.00839337 por MANIFEST.

Manifesting ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,580,938, com um fornecimento em circulação de 900.00M MANIFEST. Nas últimas 24 horas, MANIFEST foi negociado entre $ 0.00800183 (mínimo) e $ 0.0095524 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.053044, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00499372.

No desempenho de curto prazo, MANIFEST movimentou-se +2.56% na última hora e -0.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 243.00K.

Informações de mercado de Manifesting (MANIFEST)

Capitalização de mercado $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M Volume (24h) $ 243.00K$ 243.00K $ 243.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M Fornecimento Circulante 900.00M 900.00M 900.00M Fornecimento total 899,998,529.781883 899,998,529.781883 899,998,529.781883

A capitalização de mercado atual de Manifesting é $ 7.58M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 243.00K. A oferta em circulação de MANIFEST é 900.00M, com um fornecimento total de 899998529.781883. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.58M.