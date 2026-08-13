Preço de MangaNow hoje

O preço ao vivo de MangaNow (MGN) hoje é $ 0.102564, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MGN para USD é de $ 0.102564 por MGN.

MangaNow ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,281, com um fornecimento em circulação de 499.98K MGN. Nas últimas 24 horas, MGN foi negociado entre $ 0.102337 (mínimo) e $ 0.103619 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.56, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.064922.

No desempenho de curto prazo, MGN movimentou-se +0.01% na última hora e +23.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 66.46.

Informações de mercado de MangaNow (MGN)

Capitalização de mercado $ 51.28K$ 51.28K $ 51.28K Volume (24h) $ 66.46$ 66.46 $ 66.46 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.28K$ 51.28K $ 51.28K Fornecimento Circulante 499.98K 499.98K 499.98K Fornecimento total 499,982.372771 499,982.372771 499,982.372771

A capitalização de mercado atual de MangaNow é $ 51.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 66.46. A oferta em circulação de MGN é 499.98K, com um fornecimento total de 499982.372771. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.28K.