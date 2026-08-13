Qual é o preço atual de mercado de Make TON Great Again?

Make TON Great Again está avaliado em R$0.0169174128018307776000, com uma variação de -6.74% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui MTONGA?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de MTONGA. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Make TON Great Again em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de MTONGA?

A oferta circulante é de 99999998.99999988, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Make TON Great Again?

Make TON Great Again gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta MTONGA em relação aos concorrentes da Meme,TON Ecosystem,TON Meme?

Comparado a outros ativos no segmento Meme,TON Ecosystem,TON Meme, o impulso de MTONGA é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.