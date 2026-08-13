Preço de Make Memes Great Again hoje

O preço ao vivo de Make Memes Great Again (MMGA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MMGA para USD é de $ 0 por MMGA.

Make Memes Great Again ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,757, com um fornecimento em circulação de 999.89M MMGA. Nas últimas 24 horas, MMGA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00134516, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MMGA movimentou-se -- na última hora e -0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Make Memes Great Again (MMGA)

Capitalização de mercado $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.76K$ 33.76K $ 33.76K Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,889,871.066908 999,889,871.066908 999,889,871.066908

A capitalização de mercado atual de Make Memes Great Again é $ 33.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MMGA é 999.89M, com um fornecimento total de 999889871.066908. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.76K.