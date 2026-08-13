Preço de Make Aliens Great Again hoje

O preço ao vivo de Make Aliens Great Again (MAGA) hoje é $ 0.00110742, com uma variação de 8.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAGA para USD é de $ 0.00110742 por MAGA.

Make Aliens Great Again ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,083,295, com um fornecimento em circulação de 978.21M MAGA. Nas últimas 24 horas, MAGA foi negociado entre $ 0.00101621 (mínimo) e $ 0.00120715 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02939673, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MAGA movimentou-se -4.74% na última hora e -9.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 84.33K.

Informações de mercado de Make Aliens Great Again (MAGA)

Capitalização de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24h) $ 84.33K$ 84.33K $ 84.33K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Fornecimento Circulante 978.21M 978.21M 978.21M Fornecimento total 978,211,041.148357 978,211,041.148357 978,211,041.148357

A capitalização de mercado atual de Make Aliens Great Again é $ 1.08M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 84.33K. A oferta em circulação de MAGA é 978.21M, com um fornecimento total de 978211041.148357. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.08M.