Preço de Majo hoje

O preço ao vivo de Majo (MAJO) hoje é $ 0.00605977, com uma variação de 2.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAJO para USD é de $ 0.00605977 por MAJO.

Majo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 127,255, com um fornecimento em circulação de 21.00M MAJO. Nas últimas 24 horas, MAJO foi negociado entre $ 0.00582856 (mínimo) e $ 0.00623759 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.350051, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00176482.

No desempenho de curto prazo, MAJO movimentou-se -- na última hora e -3.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.64.

Informações de mercado de Majo (MAJO)

Capitalização de mercado $ 127.26K$ 127.26K $ 127.26K Volume (24h) $ 52.64$ 52.64 $ 52.64 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 127.26K$ 127.26K $ 127.26K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Majo é $ 127.26K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.64. A oferta em circulação de MAJO é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 127.26K.