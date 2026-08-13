Preço de Main Street Yield hoje

O preço ao vivo de Main Street Yield (MSY) hoje é $ 0.356788, com uma variação de 6.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSY para USD é de $ 0.356788 por MSY.

Main Street Yield ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,099,551, com um fornecimento em circulação de 64.74M MSY. Nas últimas 24 horas, MSY foi negociado entre $ 0.327964 (mínimo) e $ 0.369689 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.04, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.097018.

No desempenho de curto prazo, MSY movimentou-se +0.01% na última hora e +11.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 249.75.

Informações de mercado de Main Street Yield (MSY)

Capitalização de mercado $ 23.10M$ 23.10M $ 23.10M Volume (24h) $ 249.75$ 249.75 $ 249.75 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.10M$ 23.10M $ 23.10M Fornecimento Circulante 64.74M 64.74M 64.74M Fornecimento total 64,742,605.31075133 64,742,605.31075133 64,742,605.31075133

A capitalização de mercado atual de Main Street Yield é $ 23.10M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 249.75. A oferta em circulação de MSY é 64.74M, com um fornecimento total de 64742605.31075133. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.10M.