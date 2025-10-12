Informações de preço de Main Street USD (MSUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.988269 $ 0.988269 $ 0.988269 Mínimo 24h $ 0.998769 $ 0.998769 $ 0.998769 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.988269$ 0.988269 $ 0.988269 Máximo 24h $ 0.998769$ 0.998769 $ 0.998769 Máximo histórico $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Menor preço $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) -1.03% Variação de Preço (7d) -1.29% Variação de Preço (7d) -1.29%

O preço em tempo real de Main Street USD (MSUSD) é $0.988452. Nas últimas 24 horas, MSUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.988269 e a máxima de $ 0.998769, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MSUSD é $ 2.0, enquanto o mais baixo é $ 0.979364.

Em termos de desempenho de curto prazo, MSUSD variou +0.01% na última hora, -1.03% nas últimas 24 horas e -1.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Main Street USD (MSUSD)

Capitalização de mercado $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.72M$ 6.72M $ 6.72M Fornecimento Circulante 6.80M 6.80M 6.80M Fornecimento total 6,800,051.880477658 6,800,051.880477658 6,800,051.880477658

A capitalização de mercado atual de Main Street USD é $ 6.72M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MSUSD é 6.80M, com um fornecimento total de 6800051.880477658. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.72M.