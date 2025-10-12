Tokenomics de Magmar (MGR)
Tokenomics e análise de preços de Magmar (MGR)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Magmar (MGR), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Magmar (MGR)
Magmar is one of the first ERC-4337-native infrastructure toolkits purpose-built for gasless and abstracted transactions. Unlike traditional wallet SDKs, Magmar offers an integrated stack including Paymaster, Bundler, simulation, and social login support enabling seamless onboarding and smart wallet flows across DeFi, RWA, and DePIN ecosystems. Its plug-and-play SDK reduces complexity and time-to-market for developers.
Tokenomics de Magmar (MGR): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Magmar (MGR) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens MGR que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MGR podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do MGR, explore o preço em tempo real do token MGR!
