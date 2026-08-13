Preço de Magic Internet Money hoje

O preço ao vivo de Magic Internet Money (MIM) hoje é $ 0, com uma variação de 1.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIM para USD é de $ 0 por MIM.

Magic Internet Money ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 120,865, com um fornecimento em circulação de 999.90M MIM. Nas últimas 24 horas, MIM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MIM movimentou-se -1.19% na última hora e +0.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.45K.

Informações de mercado de Magic Internet Money (MIM)

Capitalização de mercado $ 120.87K$ 120.87K $ 120.87K Volume (24h) $ 4.45K$ 4.45K $ 4.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 120.87K$ 120.87K $ 120.87K Fornecimento Circulante 999.90M 999.90M 999.90M Fornecimento total 999,898,942.001572 999,898,942.001572 999,898,942.001572

A capitalização de mercado atual de Magic Internet Money é $ 120.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.45K. A oferta em circulação de MIM é 999.90M, com um fornecimento total de 999898942.001572. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 120.87K.