Informações de preço de Magallaneer (MAGAL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00032572 $ 0.00032572 $ 0.00032572 Mínimo 24h $ 0.00037588 $ 0.00037588 $ 0.00037588 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00032572$ 0.00032572 $ 0.00032572 Máximo 24h $ 0.00037588$ 0.00037588 $ 0.00037588 Máximo histórico $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 Menor preço $ 0.00003144$ 0.00003144 $ 0.00003144 Variação de Preço (1h) +0.05% Alteração de Preço (1D) -4.79% Variação de Preço (7d) -25.75% Variação de Preço (7d) -25.75%

O preço em tempo real de Magallaneer (MAGAL) é $0.00034198. Nas últimas 24 horas, MAGAL foi negociado entre a mínima de $ 0.00032572 e a máxima de $ 0.00037588, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAGAL é $ 0.00114614, enquanto o mais baixo é $ 0.00003144.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAGAL variou +0.05% na última hora, -4.79% nas últimas 24 horas e -25.75% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Magallaneer (MAGAL)

Capitalização de mercado $ 341.90K$ 341.90K $ 341.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 341.90K$ 341.90K $ 341.90K Fornecimento Circulante 999.74M 999.74M 999.74M Fornecimento total 999,742,408.53554 999,742,408.53554 999,742,408.53554

A capitalização de mercado atual de Magallaneer é $ 341.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAGAL é 999.74M, com um fornecimento total de 999742408.53554. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 341.90K.