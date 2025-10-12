Informações de preço de MAGA VP (MVP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00184984 $ 0.00184984 $ 0.00184984 Mínimo 24h $ 0.00197369 $ 0.00197369 $ 0.00197369 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00184984$ 0.00184984 $ 0.00184984 Máximo 24h $ 0.00197369$ 0.00197369 $ 0.00197369 Máximo histórico $ 0.709196$ 0.709196 $ 0.709196 Menor preço $ 0.00184984$ 0.00184984 $ 0.00184984 Variação de Preço (1h) +0.25% Alteração de Preço (1D) -1.38% Variação de Preço (7d) -17.48% Variação de Preço (7d) -17.48%

O preço em tempo real de MAGA VP (MVP) é $0.00187602. Nas últimas 24 horas, MVP foi negociado entre a mínima de $ 0.00184984 e a máxima de $ 0.00197369, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MVP é $ 0.709196, enquanto o mais baixo é $ 0.00184984.

Em termos de desempenho de curto prazo, MVP variou +0.25% na última hora, -1.38% nas últimas 24 horas e -17.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MAGA VP (MVP)

Capitalização de mercado $ 84.87K$ 84.87K $ 84.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 89.08K$ 89.08K $ 89.08K Fornecimento Circulante 45.25M 45.25M 45.25M Fornecimento total 47,500,000.0 47,500,000.0 47,500,000.0

A capitalização de mercado atual de MAGA VP é $ 84.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MVP é 45.25M, com um fornecimento total de 47500000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 89.08K.